Hizbullah'dan ABD Seçimleri Açıklaması - Son Dakika
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Hizbullah'dan ABD Seçimleri Açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ABD seçim sonuçlarına itimat etmediklerini ve direnişin önemli olduğunu belirtti.

06.11.2024 20:46
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için ABD seçim sonuçlarına itimat etmediklerini, saldırıları durduracak tek şeyin sahadaki direniş olduğunu söyledi.

Kasım, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikaste uğramasının 40. günü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.

Tel Aviv ile yapılacak müzakerenin temeli için İsrail saldırılarının durması ve Lübnan egemenliğinin tam ve eksiksiz bir şekilde korunması gerektiğini vurgulayan Kasım, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için ne şu andaki siyasi harekete ne de ABD seçim sonuçlarına itimat ettiklerini belirtti.

"İster (Kamala) Harris kazansın, ister (Donald) Trump. Bizim açımızdan bir kıymeti yok. Hizbullah'ın sergilediği direniş ve İsrail'e gerçek manada bedel ödetmesi, Tev Avivi'i saldırıları durdurmaya mecbur bırakacak." ifadesini kullanan Kasım, şöyle devam etti:

"Bu saldırıları durduracak tek şey sahadır. İsrail saldırılarının bedelini ödeyecek. Netanyahu'ya sahada kazanan değil kaybeden olduğunu tam olarak anlatacağız. Bu yenilgi onun hedeflerine ulaşmasını engelleyecek. Saldırıların durması için yalvaracak değiliz. Lübnan direnişi, İsrail'i, saldırıların sonlanmasını ister hale getirecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için bir tarih belirlemek istemediğini, bunun yerine zafere ulaşmak için net hedefler koyduğunu belirten Kasım, Netanyahu'nun, bir konuşmasında hedeflerini "Ortadoğu'nun çehresini değiştirmek" olarak özetlediğini hatırlatarak, Gazze, Filistin ve Lübnan'dan Orta Doğu'ya uzanan çok büyük bir projeyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti.

Kasım, "bu projenin Lübnan'a yönelik saldırılardaki hedeflerinin, Hizbullah'ı bitirmek, uzaktan da olsa Lübnan'ı işgal etmek ve Orta Doğu'nun haritasını değiştirmeye çalışmak" olduğunu kaydetti.

Hizbullah'ın İsrail ile 2006'taki savaştan bu yana bu güne hazırlandığını, nitekim bir gün bu savaşın çıkacağını ön gördüğünü dile getiren Kasım, "Biz şu an İsrail saldırganlığına ve istediği yayılmacı hedeflere karşı savunma durumundayız. Hizbullah İsrail'le karşı karşıya gelmeye hazır. Onbinlerce eğitimli direniş mücahidimiz var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'dan ABD Seçimleri Açıklaması - Son Dakika

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