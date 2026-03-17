Hizbullah'dan İsrail'e Direniş Mesajı
Hizbullah'dan İsrail'e Direniş Mesajı

17.03.2026 20:45
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail saldırılarına karşı direnişi sürdüreceklerini duyurdu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a bağlılıklarını yineleyerek, İsrail saldırılarına karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

Kasım, yayımladığı mesajda İsrail'e karşı saldırıları devam ettireceklerini belirtti.

Hizbullah'ın televizyon kanalında okunan mesajında Kasım, takipçilerine İsrail saldırılarına ve ABD zulmüne karşı başarı gösterdiklerini ifade etti.

Kasım, Hizbullah mensuplarına zafer vaadi vererek, İsrail saldırılarına karşı savunma pozisyonunda olduklarını belirtti.

Teslim olmayı reddettiklerini söyleyen Kasım, İran liderliğine olan bağlılıklarını yineledi.

Kasım, fedakarlıkları ve kayıpları ne olursa olsun direnişe ve İsrail saldırılarına karşı durmaya devem edeceklerini aktardı.

Hizbullah lideri, mevcut çözümün saldırıların durması, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, alıkoyduğu kişileri serbest bırakması ve yerinden ettiği Lübnanlıların evlerine dönmesine izin vermesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Canlı anlatım: Fenerbahçe’ye ikinci yarının başında şok
