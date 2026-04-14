Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Lübnan Hükümetine İsrail ile Müzakereleri İptal Etme Çağrısı Yaptı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetine İsrail ile doğrudan müzakereleri iptal etme çağrısında bulundu. Kasım, Lübnan'ın Büyük İsrail projesinin hedefi olduğunu belirterek, kimsenin Lübnan'a yönetim dayatamayacağını ve ordunun halkla savaşmayacağını söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın gücünü yok etmek için saldırı planları hazırladığını iddia eden Kasım, müzakerelerin sonuçsuz kalacağını ve Lübnan'ı güçsüzleştireceğini vurguladı. 2024 ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini, ancak İsrail'in hiçbir maddeyi uygulamadığını ve tüm Lübnan'ı hedef aldığını belirtti.

Kasım, ABD ve İsrail saldırılarına direneceklerini, teslim olmayacaklarını ve Lübnanlı yetkililerle işbirliği yapacaklarını ifade etti. Hükümetten direnişçileri suçlu ilan etme kararından vazgeçmesini isteyerek, İran ile dayanışmaya işaret etti ve ateşkes süreci için İran ile işbirliği çağrısında bulundu.