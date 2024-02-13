Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda Ahmed Tormos adlı bir mensubunun öldüğünü açıkladı. Bu çatışmalarda Hizbullah mensubu sayısı 193'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda Emel Hareketi, Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas Hareketi mensupları ile birlikte Lübnanlı siviller, askerler ve İsrailli siviller ve askerler de hayatını kaybetti.

13.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Ahmed Tormos'un öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 193'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.???????

Kaynak: AA

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