Hizbullah, İdahava İndirmesini Püskürttü

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saatle 22.30'da İsrail ordusuna ait 4 helikopterin Suriye yönünden gelerek Yahfufa, el-Hureybe ve Mearbun beldelerinin dağlık kesişim noktasına bir piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nebi Şit beldesinin doğu mahallesine (Al Şukr Mahallesi) doğru ilerlediği ve saat 23.30 sularında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edildi.

Çatışmanın İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından şiddetlendiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu birlikleri bölgeden çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek yoğun ateş desteği sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışma sırasında Hizbullah'ın topçu birliklerinin de uygun silahlarla çatışma bölgesi çevresine ve İsrail birliklerinin geri çekilme güzergahına yoğun atışlar gerçekleştirdiği, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

İsrail basını konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetinirken, İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.