Hizbullah'ın Saldırısında İki Asker Yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'ın Saldırısında İki Asker Yaralandı

22.03.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan havan topu saldırısında iki yedek askerin yaralandığını bildirdi.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın yaptığı öne sürülen havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine askerlerin hedef alındığı havan topu saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah tarafından yapılan havan topu saldırısının askerlerin yakınına isabet etmesi sonucu biri hafif olmak üzere iki yedek askerin yaralandığı aktarıldı.

Askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 00:59:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.