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Hizbullah, İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin karşısında İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu. El-Hamra mevkii çevresinde toplanan askerlerden oluşan bir grubun uygun silahlarla hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucunda oluşan kayıplara ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, İsrail askerlerini hedef aldı
18.12.2023 - 17:25,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin karşısında İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, el-Hamra mevkii çevresinde toplanan askerlerden oluşan bir grubun uygun silahlarla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda karşı tarafta oluşan kayıplara ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail tarafından da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bulunan birkaç beldenin İsrail topçuları tarafından vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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