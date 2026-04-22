Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

22.04.2026 22:22
Hizbullah, ateşkes ihlallerine yanıt olarak Lübnan'da İsrail askerlerine İHA ile saldırdı.

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki 2 beldede İsrail askerlerini insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.00'de Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Mansuri beldelerinde İsrail askerleri ile bir aracın insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
