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Hizbullah İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurdu - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurdu

Hizbullah, Lübnan sınırına yakın İsrail bölgelerinde bulunan askeri noktaları vurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. Ayrıca çatışmalarda Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah İsrail\'e ait 2 askeri noktayı vurdu
17.12.2023 - 12:01,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın İsrail bölgelerinden Hanita ve Birket Rişa mevkilerindeki askeri noktaların "uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin İsrail Ordu Radyosunun haberinde ise Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki el-Celil el-Ala'da bulunan bir Yahudi yerleşim bölgesine tanksavar füzeleri fırlattığı ifade edildi. İsrail radyosu, saldırı sonucuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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