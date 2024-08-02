Hizbullah, İsrail\'e füze saldırısı düzenledi

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(ANKARA) - Hizbullah, İsrail tarafından Beyrut'ta öldürülen üst düzey komutanları Fuad Şükür için İsrail topraklarına misilleme füze saldırısı yaptı. Hizbullah saldırıyı, "İsrail'e onlarca füze fırtlattık" diye duyurdu. İsrailli kaynaklar ise füze savunma sistemleri ile saldırının engellediğini ileri sürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak İsrail topraklarına füze saldırısı yapıldı. Hizbullah'ın misilleme saldırısında İsrail'in füze savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in Metsova bölgesine Katyuşa roketleri ateşlendiği Hizbullah'a yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Hizbullah, Lübnan topraklarından yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise füzelerin ateşlendiği Ramish ve Ramiah bölgelerine hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve topçu ateşi ile cevap verildiğini duyurdu.