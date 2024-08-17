Hizbullah İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi, 2 İsrail Askeri Yaralandı - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi, 2 İsrail Askeri Yaralandı

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlemesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 İsrail askeri yaralandı. İsrail'in Lübnan'a hava saldırısıyla karşılık veren Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Ayalet Hashahar bölgesine roketlerle saldırdığını duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

17.08.2024 14:48
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Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 55 kadar roket attığı Yukarı Celile bölgesinde patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) askeri üsse isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesine düzenlediği hava saldırısına karşılık "ilk defa" İsrail'in kuzeyindeki Ayalet Hashahar'ı Katyuşa füzeleriyle yaylım ateşine tuttuğunu duyurdu.

Açıklamada, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma dolayısıyla Yukarı Celile bölgesindeki Margaliot isimli yerleşim yerine iki "kamikaze" İHA'sı ile saldırı düzenlendiği ve isabet kaydedildiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinin yanı sıra çevredeki yerleşim yerlerinde saldırı alarmlarının çaldığı, bölgedeki hava savunma sisteminden ateşlenen önleyici füzelerin patlama seslerine neden olduğu belirtildi.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Ayalet Hashahar çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Biri ağır 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yukarı Celile bölgesinde sınır hattının yakınındaki Misgav Am isimli yerleşim yeri yakınındaki askeri noktaya patlayıcı yüklü bir İHA'nın isabet etmesi nedeniyle biri ağır 2 İsrail askeri yaralandı.

Açıklamada, gece saatlerinde Hanin, Marun er-Ras'a ve Nebatiye'de "Hizbullah'a ait bir silah deposu" olduğu iddiasıyla bazı noktalara hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali'de İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir metal fabrikasında Suriye uyruklu 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi, 2 İsrail Askeri Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi, 2 İsrail Askeri Yaralandı - Son Dakika
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