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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hadi Hasan Avvale adındaki mensubunun 'Kudüs için' hayatını kaybettiği belirtildi. Bu çatışmalarla birlikte öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 127'ye yükseldi. Ayrıca, çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
26.12.2023 - 21:33,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah tarafından sınırdaki çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hadi Hasan Avvale adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 127'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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