Hizbullah, İsrail'in 3 askeri üssüne saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in 3 askeri üssüne saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 3 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.

29.07.2024 16:49
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 3 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Telegram, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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