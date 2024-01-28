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Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail\'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu
28.01.2024 - 00:56,
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, Şumira ve Doviv yerleşim merkezindeki askeri nokta ile istihbarat ekipmanlarının yer aldığı Bahri askeri noktasını güdümlü füze ve uygun silahlarla, Zibdin askeri noktasını da Falag-1 füzesi ile hedef alındığı kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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