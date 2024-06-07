Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi İHA ile vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi İHA ile vurdu

Hizbullah, İsrail\'in Kiryat Shmona\'daki bir AVM\'yi İHA ile vurdu

Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'daki bir alışveriş merkezini vurdu. İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı ancak AVM'de ciddi bir hasar oluşmadı. Hizbullah'ın attığı füze ve İHA'lar nedeniyle bölgede yangınlar çıktı. İsrail ise Hizbullah'a karşı önleyici saldırı tehditlerini arttırdı. Çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

07.06.2024 00:03
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Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir alışveriş merkezini (AVM) insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi vurdu.

Haberde, İHA'nın gönderilmesiyle birlikte İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ve AVM'de ciddi bir hasarın oluşmadığı vurgulandı.

Hizbullah'ın gün içinde İsrail'in kuzeyine attığı bir füzenin ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

Hizbullah'ın 2 Haziran'dan bu yana Lübnan'dan attığı füze ve kamikaze İHA'lar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri ve beldelerde, bölgede yaşanan sıcak havanın da etkisiyle, çok sayıda yangına neden olmuştu.

Buna karşı İsrail de Hizbullah'a yönelik "güçlü bir önleyici saldırı" başlatma yönündeki tehditlerini arttırmıştı.

Bu bağlamda, İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, bugün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Hizbullah'a yönelik saldırı için "hazırlıklarını tamamladığını" duyurmuştu.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 330 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi İHA ile vurdu - Son Dakika

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