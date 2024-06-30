Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri karargahı bombaladı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bir askeri karargahı bombaladıklarını duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Branit Kışlası'ndaki 91. Tümen Karargahı'nın doğrudan vurulduğu ve bir kısmının yıkıldığı ifade edildi.

Saldırıda yaralananlar olduğu aktarılan açıklamada, bu şekilde İsrail'in, ülkenin güneyindeki köyler ve evlere düzenlediği saldırılara karşılık verildiği belirtildi.

Öte yandan, Hizbullah bugün yaptığı bir başka açıklamada, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında, son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.