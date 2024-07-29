Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri vurdu

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırılar hakkında açıklama yaparak, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilerin hedef alındığını duyurdu. Saldırının Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan geçen bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

29.07.2024 17:59
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilerin vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan Bağdadi ve Er-Rahib askeri mevzilerinin katyuşa roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Saldırının, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Malikiyye bölgesinde bulunan gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet vurulduğu belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine hava saldırısı düzenlediğini, Merkaba beldesi ile Mis el-Cebel'in batısındaki El-Kanduli mahallesini ise topçu ateşiyle hedef aldığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine geçen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Celile bölgesinin batısındaki Adamit yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri vurdu - Son Dakika

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