Hizbullah, İsrail'in Ramat David Üssüne ait görüntüleri yayımladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Ramat David Üssüne ait görüntüleri yayımladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzey sınırında bulunan Ramat David askeri hava üssüne ait insansız hava aracı (İHA) ile çekilmiş görüntüleri yayımladı. Videoda, askeri üsler, kalkış pistleri, radar, hava savunma sistemleri ve stratejik noktalar görülebiliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki askeri gerilim devam ediyor.

24.07.2024 15:51
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan İsrail ordusuna ait "Ramat David" askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) ile çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yayımlanan yaklaşık 9 dakikalık görüntünün 23 Temmuz'da çekildiği ve İsrail'in kuzeyinde sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Ramat David üssüne ait olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.

Hizbullah daha önce de İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntülerin yer aldığı iki ayrı İHA görüntüsü yayımlamıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in Ramat David Üssüne ait görüntüleri yayımladı - Son Dakika

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