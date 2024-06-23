Hizbullah İsrail'in stratejik noktalarını paylaştı

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- Hizbullah yine İsrail'in stratejik noktalarını paylaştı

Hizbullah: "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır"

BEYRUT - Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in stratejik noktalarının görüntülerini paylaşarak, Lübnan- Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildiğini aktardı.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında da gerilim artıyor. İsrail ordusu ile Hizbullah tarafından yapılan karşılıklı açıklamalarla çatışma sinyali güçlenirken, Hizbullah yeni bir görüntü paylaştı. "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır" ifadelerinin yer aldığı videoda, İsrail'in stratejik noktalarının havadan çekildiği görüntüler yer aldı. Yapılan açıklamada ise, "Dün Lübnan-Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Menara bölgesinde ve Metula kasabasında İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binanın vuruldu. Lübnan'ın işgal altındaki Zibdeen ve Al-Ramtha bölgeleri de hedef alınarak roketle vuruldu" denildi.