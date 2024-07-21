Hizbullah, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı kınadı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bölgedeki çatışmanın tehlikeli bir aşamaya geldiği uyarısında bulundu. Hizbullah, saldırının ABD'nin koruması altında gerçekleştirildiğini belirtirken, saldırının Filistin halkının savunması ve bölge genelinde önemli bir cephe olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in saldırısının Husileri zayıflatmayacağı, aksine direnişin zaferine yol açacağı ifade edildi.

21.07.2024 00:27
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Hizbullah Hareketi, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıyla "bölgedeki çatışmanın tehlikeli bir aşamaya geldiği" uyarısında bulundu.

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısı sonrası İran destekli Husilere taziyelerini sunarken, saldırının "ABD'nin tamamen koruması altında gerçekleştirildiğini" belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Husilere yönelik saldırısı hakkında "Bu olay, Filistin halkının savunmasında ve bölge genelinde (Yemen'in) önemli bir cephe olduğunu ispat etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırısının Husileri zayıflatmayacağı, aksine "gücünü ve kararlılığını artırarak direnişin zaferine yol açacağı" vurgulanan açıklamada, "Siyonist düşmanın attığı aptalca adımın, tüm bölgede son derece önemli bir çatışmanın yeni ve tehlikeli bir aşamasının habercisi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail, Yemen'deki Hudeyde kentine saldırdı

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu. Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı.

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlenerek Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını belirtmişti.

Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savunmuştu.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, Hudeyde'deki petrol depolarının ve elektrik santralinin hedef alınması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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