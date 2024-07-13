Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2000 doğumlu "Mehdi Muhammed Hayreddin" adında Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Böylelikle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
Son Dakika › Güncel › Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?