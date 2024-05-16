Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'na ait sanayi tesisi için kamikaze İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'na ait sanayi tesisi için kamikaze İHA saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı\'na ait sanayi tesisi için kamikaze İHA saldırısı düzenledi

Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır üzerinde yer alan İsrail Savunma Bakanlığı'na ait askeri sanayi tesisine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda tesis büyük hasar gördü.

16.05.2024 20:29
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan İsrail Savunma Bakanlığı için üretim yapan askeri sanayi tesisine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde Kiryat Şmona yerleşim biriminin kuzeyinde yer alan David Cohen adındaki sanayi tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı için orduya elektronik askeri malzeme üreten tesisin kamikaze İHA'larla vurulduğu ifade edildi.

İHA'ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve tesiste büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık bu eylemin düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'na ait sanayi tesisi için kamikaze İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika

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