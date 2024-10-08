Hizbullah İsrailli Askerleri Püskürttü - Son Dakika
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Hizbullah İsrailli Askerleri Püskürttü

Hizbullah, Lübnan'da İsrail güçlerini geri püskürttüğünü açıkladı, çatışmalarda ölü ve yaralılar var.

08.10.2024 19:19
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune beldesine sızmaya çalışan İsrail güçlerini, püskürttüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, mensuplarının Labbune'ye sızmaya çalışan İsrail askerlerini tespit ettiği ve çıkan çatışmalar sonucunda, İsrail askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı, İsrail saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun resmi sitesinde yayınlanan güncel bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki son 24 saatteki çatışmalarda 48 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerinden yaralananların sayısının 4 bin 640'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah İsrailli Askerleri Püskürttü - Son Dakika

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