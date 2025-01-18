Hizbullah: Sabrımızı Sınamayın! - Son Dakika
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Hizbullah: Sabrımızı Sınamayın!

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'in ateşkese ihlallerine karşı sabrettiklerini duyurdu.

18.01.2025 15:17
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik ihlallerine şu ana kadar sabrettiklerini belirterek, "Sizi sabrımızı sınamamaya davet ediyorum." dedi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre Kasım, katıldığı bir video konferansta "direniş güçleri ve Filistin halkının İsrail'in tehlikeli planını boşa çıkardığını" söyledi.

Kasım, "Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarının Gazze'nin zaferine katkı sağladığını" savundu.

İsrail'in Hizbullah'ı bitirme hedefine ulaşamadığını belirten Kasım, Lübnan'da direnişin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri hakkında, "Anlaşmadan sorumlu Lübnan devleti ile uluslararası destekçilere fırsat vermek için ihlallere karşı sabrettik. Sizi sabrımızı sınamamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, İsrail'in ateşkese yönelik işlediği yüzlerce ihlale ilişkin "bu böyle devam edemez" dedi ve Lübnan devletine kararlı olma çağrısı yaptı.

Kasım, anlaşmanın sadece Litani Nehri'nin güneyinde olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı çerçevesinde bu bölgeden çekildiklerini ifade etti.

Saldırıların sonuçlarının iç politikaya yansıtılmaması gerektiğini ifade eden Kasım, "siyasi yol ile direnişin" ayrı olduğunu savundu.

Kasım, Hizbullah ve Emel Hareketi olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın seçilmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Hiçkimse bizi ülkede siyasete katılmaktan alıkoyamaz." dedi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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