Hizbullah, Suriye Hükümeti'ne Destek Verecek

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BEYRUT, 6 Aralık (Xinhua) -- Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım, Suriye'de isyancı güçlerin saldırıları artarken Suriye hükümetini destekleyeceklerini açıkladı.

Kasım, perşembe günü televizyonda yayımlanan konuşmasında ne tür destek verecekleri hakkında bilgi vermezken, Hizbullah'ın "elinden geleni yapacağını" vurguladı.

Kasım, ABD ve İsrail'i Gazze'deki başarısızlıkları nedeniyle Suriye'ye karşı saldırıları kışkırtmakla suçladı. Hizbullah lideri, "terörist grupların" Suriye'nin direnişi destekleme çizgisini İsrail işgalini destekleme çizgisine kaydırmaya çalıştığını iddia etti.

Kasım, "Ortadoğu'ya karşı çok tehlikeli bir İsrail projesiyle karşı karşıyayız" uyarısında bulundu.

Kasım, söz konusu açıklamayı Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan saldırılarında önemli bir ilerleme kaydederek Suriye'nin orta kesimindeki stratejik Hama kentini ele geçirmelerinden saatler sonra yaptı. İsyancılar daha önce Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'i ele geçirmişlerdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'deki son şiddet olayları nedeniyle 280.000'den fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi.