Hizbullah'tan ABD'ye Sert Kınama

Hizbullah, ABD'nin İran'ın nükleer tesislere düzenlediği saldırıyı en sert ifadelerle kınadığını açıkladı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislere düzenlediği saldırıya ilişkin Hizbullah'ın yazılı açıklaması Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Açıklamada, "ABD'nin İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik vahşi ve hain saldırısını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu saldırı, ABD'nin gerçek yüzünü ve bölgesel, küresel güvenlik ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'ın açıklamasında, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve bölgeyi bilinmez felakete sürüklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, uluslararası ve insancıl hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlalidir. BM Şartı, nükleer tesislerin hedef alınmasını ve egemen bir devlete karşı güç kullanımını yasaklamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.