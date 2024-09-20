Hizbullah'tan çatışma açıklaması

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Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, çatışmalarda ölen Hizbullah mensubunun Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinden olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 480'e yükseldi.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Yukarı Celile'nin Metulla bölgesinde İsrail askerlerinin konuşlandığı noktanın güdümlü füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralanan oldu.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.