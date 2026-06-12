Hizbullah'tan İsrail'e 17 Saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e 17 Saldırı

12.06.2026 04:59
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Hizbullah, İsrail'e yönelik 17 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, ateşkes ihlallerine karşı yapıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda İsrail hedeflerine yönelik 17 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamalarda, saldırıların İsrail'in ateşkes ihlalleri ve Lübnan güney beldelerini hedef alan saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa, el-Adeyse, Zutar eş-Şarkiyye, Yahmer eş-Şakif ve el-Kantara beldelerinde İsrail askerleri, askeri araçları ve bir komuta merkezinin roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı aktarıldı.

Toplam 17 ayrı saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada, İsrail askeri biriminin pusuya düşürüldüğü, bazı askeri araçların yanı sıra Merkava tipi tankların imha edildiği ve İsrail askerleri arasında yaralıların da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ilçesine bağlı Nahle bölgesinde "Heron 1" tipi bir İsrail İHA'sının füzeyle düşürüldüğü vurgulanarak, İklim et-Tuffah'ta ise "Hermes 450" tipi bir İHA'ya müdahale edildiği ve İHA'nın geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını ve işgallerini sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e 17 Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derya Aktas Derya Aktas:
    bu kadar teknolojisi olmuş dünyada hala böyle haller mi yaşanıyo ya uydu var drone var her şey var ama sulh yapamıyolar mı acaba 0 0 Yanıtla
  • Refaettin Taşkıran Refaettin Taşkıran:
    yine masum insanlar ölüyo yine diplomasi başarısız oluyo yine medya bize haber veriyo da hiçbirşey değişmiyo işte bu sistem böyle 0 0 Yanıtla
  • Murat Lenk Murat Lenk:
    eskiden böyle şeyler olmazdı ya ateşkes diye bir şey vardı ve tutulurdu ama şimdi herkes kendi kuralını oynuyo sanırım bu işin sonu neresi olacak bilemiyorum ama böyle gidişat pek iyi görünmüyo bana 0 0 Yanıtla
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