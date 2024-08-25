Hizbullah'tan İsrail'e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyine Hizbullah tarafından 210 roket ve 20 insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail'de 48 saatlik acil durum ilan edildi.

25.08.2024 19:33
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- Hizbullah'tan İsrail'e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı

İsrail: "IDF, ülkenin kuzeyini hedef alan roketleri imha etti"

İsrail'de 48 saatlik acil durum ilan edildi

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyine bu sabah saatlerinde Hizbullah'ın tarafından yaklaşık 210 roket ve 20 kadar insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirirken, Lübnan'dan fırlatılan tüm roketlerin imha edildiğini aktardı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma bu sabah saatlerinde doruğa çıktı. Lübnan'daki Hizbullah bu sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine yaklaşık 210 roket ve 20 kadar insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hizbullah'a ait binlerce roket, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 100 savaş uçağı tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen eş zamanlı önleyici saldırılarla engellendi ve 40 fırlatma noktası imha edildi" denildi.

"Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında ulusal güvenlik kabinesi saldırının ardından başkent Tel Aviv'deki Kirya Karargahı'nda acil olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Netanyahu, "Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile istişare ederek IDF'ye tehdidi ortadan kaldırmak için proaktif bir şekilde hareket etme talimatı verdik" dedi.

IDF'in talimatın ardından tehditleri önlemek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Netanyahu, "Ülkenin kuzeyini hedef alan binlerce roketi imha etti, diğer pek çok tehdidi de engelliyor ve hem savunmada hem de saldırıda büyük bir güçle çalışıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamasında İsrail halkından İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymalarını isteyen Netanyahu, "Ülkemizi korumak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Basit bir kurala uymaya devam edeceğiz: Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz" şeklinde konuştu.

İsrail'de acil durum ilan edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkeden önümüzdeki 48 saat için acil durum ilan edildiğini duyurdu. Gallant, "İç cephedeki özel durum IDF İç Cephe Komutanlığı'na kısıtlamalar getirme yetkisi vermektedir. Özel durum, acil durumlarda kullanılan ve yetkililere, halkı koruma çabalarını kolaylaştırmak amacıyla siviller üzerinde daha fazla yetki veren yasal bir terimdir. Bakanlar Kurulu tarafından uzatılmadığı sürece 48 saat süreyle geçerlidir" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Gallant, Hizbullah'ın saldırısının ardından ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile görüştü. İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Gallant ABD'li mevkidaşına IDF'nin Lübnan'daki saldırıları hakkında bilgi verdi ve ikili bölgesel tırmanıştan kaçınmanın önemini ele aldı. Görüşmede Gallant Austin'e "İsrail vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdidi engellemek amacıyla Lübnan'da hassas saldırılar gerçekleştirdik. Beyrut'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımızı savunmak için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya kararlıyız" dedi.

Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İsrail Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saldırısının ardından İsrail'in önleyici saldırıları nedeniyle kısa bir süre askıya alınan Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda operasyonların yerel saatle 07.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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