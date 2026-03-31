Hizbullah'tan İsrail'e 40 Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusu hedeflerine 40 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerleri, araçlarına ve askeri bölgelerine roketler, topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Beyyada, Nakura, Ayterun, Aynata, Beyt Lif, Yarun, Kantara, Deyr Siryan, Kantara, Kavzeh ve Taybe beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı, çok sayıda tankın vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Yiron ve Kiryat Şimona yerleşimleri ile Hayfa'nın kuzeyindeki Krayot ve Rosh Pina'nın güneyindeki Filon Üssü'nün hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.