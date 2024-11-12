Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü ve 5 yerleşim birimini hedef aldığını, İsrail ordusuna ait 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Akka şehrinin kuzeyinde bulunan Şeraga askeri üssü ile Neve Ziv yerleşimindeki topçu birliğinin çok sayıda füzeyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Shomera ve Zarit yerleşim birimlerindeki iki askeri birliğin ve Kefr Blum, Kefr Yuval ve Dishon yerleşimlerinin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Hermes 450 tipi iki İHA'ya karşı koyulduğu belirtilen açıklamada, İHA'ların Lübnan hava sahasından çıkmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Lübnan'dan atılan bir füzenin Batı Celile bölgesinde bir binaya isabet ettiği belirtildi.

Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı bildirilmedi.

Haaretz'in haberinde de Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın Nehariye yakınlarında açık alana düştüğü, yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 243 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi öldü, 14 bin 134 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.