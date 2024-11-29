Hizbullah'tan 'Zafer' Açıklaması - Son Dakika
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Hizbullah'tan 'Zafer' Açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail ile ateşkes sonrası 2006'dan daha büyük bir zafer kazandıklarını belirtti.

29.11.2024 23:46
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile varılan ateşkes sonrası yaptığı ilk açıklamada "2006'daki zaferin üstünde bir zafer elde ettiklerini" söyledi.

Kasım, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana ilk kez konuştu.

Hizbullah lideri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının Lübnan devletinin egemenliğinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Savaştan zaferle çıktıklarını söyleyen Kasım, 2006 yılındakinden daha ileri düzeyde bir zafer kazandıklarını iddia etti.

Kasım, "Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah'ı yıkmasına engel olduk." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin İsrail'i her taraftan çepeçevre sardığını dile getiren Kasım, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin sayısının ilan edildiği gibi 70 bin değil yüzbinlerce olduğunu söyledi.

" Filistin'e desteğimiz durmayacak. Desteğimiz, çeşitli şekiller ve yollarda devam edecektir"

Kasım, İsrail ile varılan ateşkese ilişkin ise "bunun ülkelerin imzasını gerektiren yeni bir anlaşma değil, daha ziyade BMGK'nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı" olduğunu ifade etti.

Hizbullah lideri, "Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği her yerden çıkacağını ve Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine yerleşeceğini vurguluyor." dedi.

Ateşkes anlaşmasının Lübnan'ın egemenliği altında gerçekleştirildiğini, kendilerinin de sahada buna onay verdiklerini kaydeden Kasım, anlaşmanın uygulanması için Hizbullah ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyonun üst düzeyde olacağını aktardı.

Lübnan ordusuna "milli bir ordu" olarak baktıklarını söyleyen Kasım, "(Lübnan'ın güneyi) Kendi vatanında bizim vatanımızda yerlerini alacaktır." dedi.

Kasım, İsrail'in ateşkesle Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği desteği baltalama imkanı bulduğu yönündeki söylemlere ilişkin ise "Filistin'e desteğimiz durmayacak. Desteğimiz, çeşitli şekiller ve yollarda devam edecektir. " dedi.

Hizbullah lideri, 5 taahhütte bulundu

Kasım, Hizbullah'ın bundan sonraki süreçte takınacağı tavra ilişkin vaatlerini ise şu şekilde sıraladı:

"Büyük çabalar gerektiren ve uygun mekanizmalara sahip olduğumuz yeniden yapılanma sürecini halkımızla birlikte sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanının belirlenen tarihte seçilmesi başta olmak üzere anayasal kurumların tamamlanmasıyla ilgileneceğiz. Milli çalışmalarımız, vatanın bütün millet için olduğuna inanan tüm güçlerle işbirliği içinde olacak. Taif Anlaşması temelinde tek bir Lübnan inşa etmek isteyen tüm güçlerle işbirliği ve diyalog içinde olacağız. Direniş, sivil barışı korumaya devam edecek ve düşmanın Lübnan'ı zayıflatmasını engellemeye hazır olacak."

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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