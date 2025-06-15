Hizbullah Tugayları'ndan ABD'ye Uyarı

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Himedavi, ABD'nin İsrail ve İran savaşına müdahil olması halinde "bölgedeki çıkarlarını" hedef alacaklarını duyurdu.

Himedavi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarına karşı koyduğu ifade edilerek, ABD ordusunun bölgedeki hareketlerinin yakından takip edildiği belirtildi.???????

"Eğer Amerika savaşa müdahale ederse, tereddüt etmeden bölgedeki çıkarlarını ve askeri üslerini doğrudan hedef alacağız." ifadelerini kullanan Himedavi, Irak hükümeti ve Şii Koordinasyon Çerçevesi'ne de çağrıda bulunarak, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılması ve Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkarılmasını istedi.