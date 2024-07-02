Hizbullah Üyesi İsrail ile Çatışmalarda Öldü

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bir Hizbullah mensubunun İsrail ile çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

Hareket, İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda askeri tesis ve binaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Lübnan'a ait ve İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerindeki Es-Summaka mevkisinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 357'ye yükseldi.

Öte yandan İsrail resmi yayın kurumundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ile Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona ve Doviv kasabalarında sirenlerin çaldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesine havadan karaya iki füzeyle saldırdığı ve Kefr Kella ilçesini hava saldırıları ve top atışlarıyla yeniden hedef aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Ayta eş-Şaab beldesinin batı mahallesine düzenlediği hava saldırısı sonucu bir evde hasar meydana geldiği belirtildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.