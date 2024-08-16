Hizbullah, uzun menzilli füzeleri taşıyan tünellerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, uzun menzilli füzeleri taşıyan tünellerinin görüntülerini paylaştı

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı. Hizbullah, söz konusu görüntüleri resmi Telegram hesabı üzerinden yayımladı.

16.08.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı.

Hizbullah, söz konusu görüntüleri resmi Telegram hesabı üzerinden yayımladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önceki konuşmalarından kesitler eşliğinde yayınlanan görüntülerde "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Görüntüde büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarıldı.

Tünellerin duvarlarında, İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının yanı sıra ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin resmi dikkati çekiyor.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

İsrail güçlerinin 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Hizbullah lideri Nasrallah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e Şükür ve Heniyye suikastları nedeniyle misilleme düzenleyeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Telegram, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, uzun menzilli füzeleri taşıyan tünellerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, uzun menzilli füzeleri taşıyan tünellerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement