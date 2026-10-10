Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı - Son Dakika
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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı\'nda ilk sefer yapıldı
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Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde bu sabah ilk sefer gerçekleştirildi.

HALKALI-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde bu sabah ilk sefer gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesi garında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hızlı tren bu sabah saatlerinde Kapıkule-Çerkezköy arasında 54 dakika süren ilk seferini yaptı. Edirne Garı'ndan hareket eden 221 yolcu kapasiteli treni deneyimlemek isteyen yolcular, ailelerinin ve akrabalarının yaşadığı yerlere ulaşmak için hızlı treni tercih etti.

Edirne'de üniversite eğitimi gören Birsu Kocayiğit, ailesinin yaşadığı Babaeski'ye gitmek için trene bindi. Kocayiğit, "Edirne'de üniversite okuyorum. Ailem Babaeski'de yaşadığı için bugün hem treni deneyimlemek hem de onların yanına gitmek için kullanıyorum. Daha önce Babaeski'de durak yoktu. Ailemin yanına yeni bir durak açıldığı için kolaylıkla gidebiliyorum. 19 dakika sürüyor. Gerçekten süreyi kısalttı. Benim için çok büyük kolaylık oldu. Sürekli gidip geleceğim artık" dedi. Lüleburgaz'daki akrabalarını ziyaret etmek için trene binen Serhat Mirin de "Lüleburgaz'a akrabalarımın yanına gidiyorum. Treni deneyimlemek için bindim. Güzel bir şey, İstanbul açılınca tabi ki o zaman daha çok dolacak. Daha ilk günü. İstanbul açıldığı zaman trende boş yer bulmak imkansız gibi olacak. Hızını, yolculuğu deneyimlemek istiyorum. Daha önce hızlı trene hiç binmedim. İstanbul'da, Ankara'da da binmedim. Hep kendi aracımızla seyahat ettik. Bir deneyelim, deneyimleyelim dedik. İnşallah ülkemiz için de hayırlısı olur. Güzel bir şey. İnşallah ülkeyi hızlı tren anlamında daha fazla demir ağlarla örerler. İnsanların daha kaliteli ve sağlıklı bir yolculuk yapması sağlanmış olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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