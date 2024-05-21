HKP, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı ve gözaltılar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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HKP, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı ve gözaltılar için suç duyurusunda bulundu

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı ile avukatları ve üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kapatılması ile avukatları ile üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

21.05.2024 13:25
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(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı ile avukatları ve üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları ve üyelerine polis müdahale etmiş, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

HKP avukatları,1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kapatılması ile avukatları ile üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimlerin "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi" ve "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" suçlarını işledikleri öne sürüldü.

Dilekçenin sonuç ve istem bölümünde, "Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen toplanma ve düşünce açıklama hakkını yasa dışı yöntemlerle engelleyen, müvekkil parti üyelerini darp ederek, ters kelepçe uygulayarak temel hak kullanımını engelleyen şüphelilerin yukarıda belirtilen suçlar nedeniyle soruşturulmasını ve haklarında kamu davası açılmasını vekaleten talep ederiz" denildi.

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada, "HKP olarak sözümüzdür: Yüreğimize korku düşmeyecek, bu düzene karşı savaşımız hep sürecek. Taksim mutlaka ama mutlaka tekrar kazanılacaktır" ifadesine yer verildi.

HKP, 1 Mayıs\'ta Taksim Meydanı yasağı ve gözaltılar için suç duyurusunda bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HKP, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı ve gözaltılar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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