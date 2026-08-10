HKP'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKP'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki

HKP\'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkın Kurtuluş Partisi, TBMM'deki yasa teklifini 'yeni Sevr sürecinin anahtarı' olarak niteledi.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Merkez Komitesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni "yeni Sevr sürecinin anahtarı" şeklinde nitelendirdi.

HKP Merkez Komitesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sevr'in 106'ncı yıl dönümünde, Meclis'te görüşülmekte olan ve adına 'çerçeve yasa' denilen ihanet yasası, Abdullah Öcalan'ın deyişiyle yeni Sevr sürecinin 'anahtarı' niteliğindedir. Türkiye'nin en az üç parçaya bölünmesini hedefleyen ihanet projesinin bu en somut adımının Sevr'in yıl dönümünde atılıyor olması ise tesadüfi bir durum değildir. Bu tutum, her boydan ve soydan ABD-AB uşaklarının Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kuvayımilliye, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlıklarının net bir göstergesi olmuştur. ABD-AB emperyalistleri, yerli hain kuklaları ve işbirlikçileri aracılığıyla halkımızdan Sevr'in yırtılıp atılması, yerine Lozan'ın kabul ettirilmesinin intikamını almaya çalışmaktadır. 106 yıl önce Sevr ihanetine imza atan hainlerin torunları ve devamcıları, bugün yeni Sevr'in hayata geçirilmesinin en somut adımı olan 'çerçeve yasa'yı Meclis'ten geçireceklerdir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak net bir şekilde altını çiziyoruz: Özelde bu yasayı onaylayan, genelde ise ABD emperyalistlerinin Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) sürecinin bir parçası olan hainlerin, kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, 106 yıl önceki Vahdettinlerden, Damat Feritlerden, Dürrizade Abdullahlardan, Mustafa Sabrilerden, Nemrut Mustafa Paşalardan, Filozof Rızalardan vatan satıcılık konusunda zerre kadar farkları yoktur. 106 yıl önce Sevr'i savunanların ve uygulanmasını isteyenlerin isimleri tarihin sayfalarına nasıl hainler olarak yazıldıysa, Yeni Sevr'in savunucularının ve uygulayıcılarının isimleri de aynı şekilde vatan satıcı hainler olarak yazılacaktır.

Ve halkımıza sözümüzdür: Mustafa Kemal önderliğindeki birinci Kuvayımilliyeciler nasıl Sevr paçavrasını yırtıp atmışlarsa, biz ikinci Kuvayımilliyeciler de BOP'un, yani yeni Sevr'in hayata geçirilmesine asla izin vermeyeceğiz. ve 106 yıl sonra aynı ihanete imza atan halk düşmanlarını er ya da geç ama mutlaka tarafsız ve bağımsız mahkemelerde vatana ihanetten yargılayacağız."

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKP'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:25:18. #7.13#
SON DAKİKA: HKP'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.