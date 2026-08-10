HKP\'den Milli Dayanışma Yasasına Sert Tepki

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Merkez Komitesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni "yeni Sevr sürecinin anahtarı" şeklinde nitelendirdi.

HKP Merkez Komitesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sevr'in 106'ncı yıl dönümünde, Meclis'te görüşülmekte olan ve adına 'çerçeve yasa' denilen ihanet yasası, Abdullah Öcalan'ın deyişiyle yeni Sevr sürecinin 'anahtarı' niteliğindedir. Türkiye'nin en az üç parçaya bölünmesini hedefleyen ihanet projesinin bu en somut adımının Sevr'in yıl dönümünde atılıyor olması ise tesadüfi bir durum değildir. Bu tutum, her boydan ve soydan ABD-AB uşaklarının Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kuvayımilliye, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlıklarının net bir göstergesi olmuştur. ABD-AB emperyalistleri, yerli hain kuklaları ve işbirlikçileri aracılığıyla halkımızdan Sevr'in yırtılıp atılması, yerine Lozan'ın kabul ettirilmesinin intikamını almaya çalışmaktadır. 106 yıl önce Sevr ihanetine imza atan hainlerin torunları ve devamcıları, bugün yeni Sevr'in hayata geçirilmesinin en somut adımı olan 'çerçeve yasa'yı Meclis'ten geçireceklerdir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak net bir şekilde altını çiziyoruz: Özelde bu yasayı onaylayan, genelde ise ABD emperyalistlerinin Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) sürecinin bir parçası olan hainlerin, kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, 106 yıl önceki Vahdettinlerden, Damat Feritlerden, Dürrizade Abdullahlardan, Mustafa Sabrilerden, Nemrut Mustafa Paşalardan, Filozof Rızalardan vatan satıcılık konusunda zerre kadar farkları yoktur. 106 yıl önce Sevr'i savunanların ve uygulanmasını isteyenlerin isimleri tarihin sayfalarına nasıl hainler olarak yazıldıysa, Yeni Sevr'in savunucularının ve uygulayıcılarının isimleri de aynı şekilde vatan satıcı hainler olarak yazılacaktır.

Ve halkımıza sözümüzdür: Mustafa Kemal önderliğindeki birinci Kuvayımilliyeciler nasıl Sevr paçavrasını yırtıp atmışlarsa, biz ikinci Kuvayımilliyeciler de BOP'un, yani yeni Sevr'in hayata geçirilmesine asla izin vermeyeceğiz. ve 106 yıl sonra aynı ihanete imza atan halk düşmanlarını er ya da geç ama mutlaka tarafsız ve bağımsız mahkemelerde vatana ihanetten yargılayacağız."