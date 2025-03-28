HKP Genel Başkanı Efe'den İmamoğlu İçin Protesto ve Sert Tepki

?(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Efe, "Jön Türk geleneğine sahip gençliğimizi yıldırmaya, korkutmaya, sindirmeye asla gücünüz yetmeyecek" dedi. HKP, CHP'nin yarın İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine katılacağını duyurdu.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Efe, şunları kaydetti:

"AKP'giller, 19 Mart'tan bu yana 2 bine yakın gencimizi gözaltına aldırdı, yüzlerce gencimizi tutuklattı. Ne yapmış bu evlatlarımız? Vatanı, halkı ve kendi geleceklerini savunmuş. Geleceklerini ve umutlarını yok eden ABD yapımı hain bir iktidara karşı en doğal anayasal haklarını savunmuş. Ama hep söylediğimiz gibi AKP'giller normal yasalara göre işleyen bir sermaye partisi değildir. Çıkar amaçlı organize bir suç örgütüdür. Bütün diktatörlüklerde olduğu gibi; 'Bize karşı kimse gıkını çıkaramaz!' diyorlar. Biz de diyoruz ki; tıpkı birinci kuvayımilliye de olduğu gibi, batılı emperyalist efendilerinizle birlikte yenileceksiniz. Adınız, tarihin lanetli sayfaları arasında yer alacak ve Jön Türk geleneğine sahip gençliğimizi yıldırmaya, korkutmaya, sindirmeye asla gücünüz yetmeyecek."

"Hukuki destek sağlıyoruz"

HKP, 19 Mart'tan bu yana ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve tutuklanan vatandaşlara hukuki destek sağlamaya devam ettiklerini ve CHP'nin yarın İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine katılacağını duyurdu.