Hkp, Tüik'in Enflasyon Hesabıyla İlgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüik Başkanı ve Başkan Yardımcıları Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TÜİK'in enflasyon hesabıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve TÜİK başkan yardımcıları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara adliyesi önünde açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, "Ülkemizi ekonomik yıkıma uğratanların peşlerini bırakmayacağız" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine tepkiler sürüyor. HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, TÜİK başkan yardımcıları; İbrahim Demir, Furkan Metin, Abdullah Yüksel, Aydın Keskin Kadıoğlu, Tuğba Değirmenci hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, "fiyatları etkileme", "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından soruşturma ve sonrasında da kamu davası açılması talep edildi.

Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, TÜİK'in dayanağı olan 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 4'üncü maddesini hatırlatarak, "Peki, 3 Temmuz'da TÜİK'in açıkladığı aylık, 6 aylık ve yıllık enflasyon rakamları 'güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine' göre mi hazırlanmış ve uygulanmıştır. Hayır asla. Mutfaklar yangın yerine dönmüşken, insanlarımız kuru ekmeğe muhtaç edilmişken, Emekçi halkımız çarşıya, pazara çıkamaz hale gelmişken, emeklilerimiz 10 bin TL maaşla ölüme terk edilmişken, 17 bin 2 lira asgari ücrete mahkum edilen işçilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya çalışırlarken, işsizlik-pahalılık-zam-zulüm cehenneminde halkımız yanıp kavrulurken, açıklanan enflasyon rakamlarının bu ilkelere göre hazırlandığını iddia etmek insanlarımızla, aklımızla dalga geçmektir" diye konuştu.

"TÜİK, Erdoğan'ın isteği doğrultusunda...."

Okur, "Çalışan, üreten, alınteri döken emekçi halkımızın, kalan ömrünü rahat, huzurlu ve mutlu geçirmek isteyen emeklilerimizin ekonomisiyle, TÜİK'in açıkladığı rakamlar örtüşmüyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları, kurum yöneticilerinin görevlerini yansız yapmadıkları, verileri çarpıttıkları ve siyasi iktidarın, özellikle suç duyurumuzun baş şüphelisi Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda enflasyon rakamlarını açıkladığı yönünde bir algı yaratmıştır. Kaldı ki namuslu ekonomistlerin, sendikaların, bağımsız araştırma gruplarının açıkladığı rakamlar ve değerlendirmeleri; TÜİK'in verileri, AKP'giller'in isteği doğrultusunda bilinçli olarak çarpıtarak, çalışan ve emekli insanlarımızın ücretlerini-maaşlarını düşük tutmayı amaçladığı yönündedir" dedi.

Okur, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na uğramadığını iddia ederek, "Halkımızı canından bezdiren enflasyon Saray'a uğramıyor. O Saray Türkiye Sınırlarında değil sanki. Sarayın 2024 yılı için 12 milyar 283 milyon TL olan bütçe ödeneği, 15 milyar 126 milyon TL'ye çıkartılıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile çalışanların ve emeklilerin ücretleri/maaşları belirlenirken, bu açıklanan enflasyon oranları sarayın giderlerine yansımıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklanırken, saray 3 ayda 130 bin 631 asgari ücret harcıyor. Yapılan harcama da 222 bin 100 en düşük emekli aylığına denk geliyor" ifadesini kullandı.

"Ülkemizi ekonomik yıkıma uğratanların peşlerini bırakmayacağız"

Okur, Cumhurbaşkanı ve TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Okur, şöyle konuştu:

"HKP olarak, AKP'giller'in istatistik kurumuna dönüştürülen TÜİK'in, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerini bir kenara iterek, AKP'giller'in ve reisinin gönlünü hoş edecek şekilde rakamlar açıklamasını bir kez daha yargıya taşıdık. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TÜİK başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, 'fiyatları etkileme', 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu zorbalığı yaratanların, bu zorbalığa katkı sunanların, bu zorbalıkla on milyonlarca insanımızın açlık sınırının altında yaşamalarına neden olanların, cennet ülkemizi cehenneme çevirenlerin, ülkemizi ekonomik yıkıma uğratanların, Türk lirasını pula çevirenlerin peşlerini bırakmayacağız."