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Beşiktaş'ta HKP Üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Protesto Etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta HKP Üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Protesto Etti

Beşiktaş'ta Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İstanbul'a gelişini protesto etti. Grup, Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. HKP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Doğan Zafer Çıngı, yaptığı açıklamada ABD'yi ve İsrail'i eleştirerek Blinken'ın ülkemizin topraklarını kirlettiğini belirtti. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Beşiktaş\'ta HKP Üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken\'i Protesto Etti
06.01.2024 - 20:21,
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BEŞİKTAŞ'ta, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İstanbul'a gelişini protesto etti.

HKP üyesi bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İstanbul'a gelişini protesto amacıyla saat 17.00'de Beşiktaş Meydanı'nda eylem gerçekleştirdi. HKP flamaları ve dövizler taşıyan grup üyeleri sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan HKP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Doğan Zafer Çıngı, "Siyonist İsrail, tıpkı kendisini bir kama gibi Arap halkının bağrına sokan efendileri ABD emperyalistleri gibi mazlum halka kan, gözyaşı döktürmekten, acı çektirmekten zevk alıyor. Dünyadaki bütün kötülüklerin yaratıcısı, kaynağı, sorumlusu katil ABD emperyalist haydudunun Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kanlı ayaklarıyla bir kez daha ülkemizin topraklarını kirletiyor" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta HKP Üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Protesto Etti - Son Dakika
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