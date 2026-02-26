Hocalı Katliamı Anıldı - Son Dakika
Hocalı Katliamı Anıldı

Hocalı Katliamı Anıldı
26.02.2026 21:44
İran'da, Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılarak, katliamın tarihçesi ve sonuçları konuşuldu.

İran'da, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı.

Programa katılanlar, elçilik binasında açılan ve Hocalı Katliamı'na ilişkin fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezme imkanı buldu.

Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma programında konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Müşaviri Metin Mirza, Hoca Katliamı'nın tarihçesini anlattı.

Hocalı Katliamı'nı, "Ermeni şovenistlerin" Azerbaycanlılara karşı işlediği insanlık suçu olarak tanımlayan Mirza, "38 yıl önce Dağlık Karabağ'da başlayan hadiseler, Ermeni ideologların 'denizden denize Ermenistan' adlı rüyasını yeniden hayata geçirilmesi düşüncesi ile 1990 yıllarda Azerbaycan halkına karşı açık bir saldırıya dönüştü." dedi.

Mirza, katliamdan önce Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 7 binden fazla insanın yaşadığını ve katliamda 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hocalı Katliamı'nın, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı gibi 20. Yüzyılın en şiddetli olaylarıyla benzerlik gösterdiğini vurgulayan Mirza, katliama karışan Ermeni yetkililerin hiçbirinin şu ana kadar yargılanmadığını söyledi.

Programın sona ermesiyle birlikte katılımcılara iftar verildi.

Kaynak: AA

Hocalı Katliamı Anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hocalı Katliamı Anıldı - Son Dakika
