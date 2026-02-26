Hocalı Katliamı Şehitleri, Keçiören'de Düzenlenen Programla Anıldı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Hocalı Soykırımı Şehitlerini Anma Töreni", Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı Kasabası'nda şehit edilenler dualarla anıldı.

Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı nedeniyle Keçiören Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle "Hocalı Soykırımı Şehitlerini Anma Töreni" düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı'ndaki törende her iki ülkenin şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, milli marşlar okundu.

Anma programına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Zorlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Erkinbek Atabekov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dinara İzanova, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, gazeteci ve yazar Serriye Müslümkızı, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hocalı sadece bir katliam değil, aynı zamanda bir soykırımdır"

Zorlu, anma programında yaptığı konuşmada, Hocalı Soykırımı'nı bilmeyenlerin mutlaka okuması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"34 yıl geçmiş üzerinden. Zaman, tarih dediğimiz şey tam olarak budur aslında. İnsan için hafıza ne demekse, milletler için de tarihini bilmek o kadar önemlidir. Hafızanızı kaybederseniz, eşinizi, dostunuzu, düşmanınızı, evinizin yolunu, doğruyu ve yanlışı ayırt edemezsiniz. İşte milletler de tarihlerini bilmezlerse, garip hayranlıklar, şaşkınlıklar içinde olabilirler. Hocalı sadece bir katliam değil, aynı zamanda bir soykırımdır. Kasıtlı olarak bir milleti tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir eylemdir. Burada bahsedilen millet, hamile kadınların doğmamış çocuklarını canlı canlı karnından çıkaracak kadar vahşet dolu bir eylemin hedefi olmuştur. 34 yıl dediğimiz şey nedir? Bu, gerçekten çok taze bir soykırımdır. Her zaman inandığımız gibi, Azerbaycan ve Türkiye, bir millet, iki devlet olarak kalbimizde. Her zaman var olsun Azerbaycan."

Büyükelçi Memmedov, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Keçiören Belediyesi, Azerbaycan'ı hiçbir zaman unutmadı"

"Sadece milli mensubiyetleri nedeniyle, Türk oldukları için hayatlarını kaybetmiş insanları anmak amacıyla buradayız. Türk milleti olarak bizler, hiçbir savaşta çocukları, yaşlıları ya da kadınları hedef almadık. Hiçbir zaman süngülerimizi, silahlarımızı onlara yöneltmedik. Hocalı Soykırımı 30 yılı aşkın süredir dünya genelinde kitaplarla, yazılarla, fotoğraf sergileriyle, törenlerle ve canlı tanıkların ifadeleriyle anlatılmasına rağmen dünya sustu. Ancak biz bunu unutmayacağız. Bunu unutmamalıyız ki, bir daha çocuklarımıza karşı, insanlık suçları işlenmesin ve bu tür acılara izin verilmesin. Bizler, bu tür felaketlerin başka milletlerde nasıl doğduğunu önceden görmeli, buna karşılık vermeli ve bir daha böyle cinayetlerin tekrarlanmaması için adımlar atmalıyız. Keçiören Belediye Başkanımıza ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese minnettarım. Keçiören Belediyesi, Azerbaycan'ı hiçbir zaman unutmadı. Hem savaş zamanında, hem savaş sonrası hem de bugünlere kadar Azerbaycan'ın yanında oldular. Teşekkür ederim, var olun, eski olmayın."

Ayrım, "Katliamları unutmak mümkün değil. İzzet Begoviç'in dediği gibi, 'Eğer bir soykırımı anmazsanız, o soykırımlar tekrar eder.' Bu yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Bugün burada toplanmamızın en büyük nedenlerinden biri, Hocalı'ya adalet istemek. O gün, o katliamı gerçekleştiren insanlar bugün hala serbestçe dolaşıyorlar. Biz, yüce Türk milletinin mensupları olarak bunların peşini bırakmayacağız. En sonunda hak ettikleri cezayı alacaklar. Bugün artık geleceğe bakacağız. Rabbime binlerce şükür ediyorum ki Türkiye güçlü, Azerbaycan güçlü, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği güçlü. Allah, bu birlikteliğimizi bozmasın, bozdurmasın ve bu kardeşlik sonsuza dek devam etsin. ve bu kardeşlik devam ettiği sürece, Hocalı'ya adalet diye haykıracağız. Bugün Ankara'nın merkezi Keçiören'den haykırıyoruz, yarın her yerden haykıracağız" dedi.

"Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın"

Attar da "Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, hem de Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı olarak, düzenlenen bu anma programı için Keçiören Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Buradaki Hocalı Şehitleri Abidesi, geçmişten bugüne kadar hepimizin ortak düşüncelerinin simgesidir. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Müslümkızı ise soykırımda annesini kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Resmi rakamlara göre 613 kişi hayatını kaybetti"

"Ben Hocalı Soykırımı'nı yaşadım. Hocalı Soykırımı sırasında hem kendi halkımı kaybettim, hem de akrabalarımı kaybettim. 1992 yılı, 26 Şubat gecesi, Ermeni birlikleri, kadim bir yerleşim yeri olan Hocalı kasabasını istila ettiler. İnsanları katlettiler, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürdüler. Resmi rakamlara göre 613 kişi hayatını kaybetti. Ama gerçekte, 613 kişinin ardında çok büyük bir acı vardı. Onların arasında 106 kadın vardı. O kadınlardan biri de benim annemdi. Onlar, benim neslimden olan insanlardı. Düşman bizi katletti ama düşman bizim umudumuzu öldüremedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ben Hocalı'dan, kalbimdeki acıyı ve hatıraları sizlere getiriyorum. Selamlar olsun size, ey Türk kardeşlerim. Türkiye bizimle kardeştir; aramızdaki bağ o kadar güçlüdür ki, biz birbirimize çok yakınız."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Hocalı Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakıldı.