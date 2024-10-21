Hochstein, Beyrut'ta Ateşkes Görüşmeleri Yapacak

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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes koşulları hakkında Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Beyrut'a gidiyor.

ABD merkezli Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Hochstein, Lübnan'ın geçici hükümetinin yetkilileri ile İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes koşulları hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

Hochstein'in ziyareti İsrail'in ateşkes şartlarını Washington'a bildirmesinden sonra gerçekleşiyor

ABD medyasının Washington'dan iki yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre geçen hafta İsrail, ABD'ye, Lübnan'daki savaşı sona erdirecek bir diplomatik bir çözüm için kendi şartlarını içeren bir belge verdi. Axios'a göre İsrail'in şartları arasında; İsrail Ordusu birliklerinin Lübnan topraklarında "aktif müdahalelerde" bulunmasına izin verilmesi ve hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında serbest operasyon yapma özgürlüğü var.

Öte yandan, İsrail gece boyunca Hizbullah'a yönelik hava saldırılarını genişletti. İsrail saldırıları, Beyrut'ta, Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa Vadisi'nde Hizbullah ile bağlantılı bir finansal kurumun altyapısını hedef aldı. Saldırıların ardından henüz bir can kaybı bildirilmedi.