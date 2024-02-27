HÖH Partisi, Rusya'nın sanal propagandasına karşı önlem alınmasını talep etti - Son Dakika
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HÖH Partisi, Rusya'nın sanal propagandasına karşı önlem alınmasını talep etti

HÖH Partisi, Rusya\'nın sanal propagandasına karşı önlem alınmasını talep etti

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, ülkede Rusya'nın sanal ortamındaki propagandasına karşı önlem alınması için Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Parti, internet botlarının Bulgaristan aleyhine kara propaganda mesajları yaydığını ve günlük ortalama 2 bin paylaşımla sanal saldırı politikasını sürdürdüğünü belirtti. HÖH partisi, Bulgaristan ve Avrupa'nın ulusal güvenliği açısından bu tür saldırılara etkin bir şekilde karşı konulması gerektiğini vurguladı.

27.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, ülkede Rusya'nın sanal ortamındaki propagandasına karşı önlem alınması için talepte bulundu.

Partinin Eş Başkanı Delyan Peevski, Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığa suç duyurusunda bulunarak, 400'e yakın internet sitesindeki botların Bulgaristan aleyhine her gün kara propaganda mesajları yaydıklarını aktardı.

HÖH partisinin yayınladığı yazılı açıklamaya göre Peevski, internet botlarının günlük ortalama 2 bin paylaşımla sanal saldırı politikasını sürdürdüklerini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üçüncü yılına girerken ve Avrupa seçimlerinin arifesinde, Bulgaristan vatandaşları üzerindeki her türlü etkinin tespit edilmesi ve demokrasi ile sivil hak ve özgürlüklerin korunması adına bu tür saldırılara etkin bir şekilde karşı konulması Bulgaristan ve Avrupa'nın ulusal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

HÖH partisi yazılı açıklamasında Bulgaristan'da faaliyet gösteren, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (HSSF) Rusya'nın aktif internet botlarına ilişkin yayınladığı raporun esas alındığı bildirildi.

HSSF, raporunda Rus propagandasının 2022-2023 döneminde sürekli artış gösterdiğini, anonim haber siteleri aracılığı ile günlük 3 ile 7 haber ve 2 bin yorum paylaşıldığını belirtti.

Rusya yanlısı yerel Bulgar haber sitelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamalarını öne çıkarttıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HÖH Partisi, Rusya'nın sanal propagandasına karşı önlem alınmasını talep etti - Son Dakika

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