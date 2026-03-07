Hollanda Başbakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Hollanda Başbakanı'ndan Diplomasi Vurgusu

07.03.2026 14:13
Rob Jetten, İran'a saldırıları eleştirerek diplomatik çözüm arayışına önem verdi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yanı sıra İran'ın misilleme saldırılarının da uluslararası hukuk çerçevesinin dışında kaldığını belirterek, savaş yerine diplomatik çözüm arayışına vurgu yaptı.

Haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan Başbakan Jetten, İran'daki ve çevre bölgelerdeki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jetten, "Geçen hafta İran'a yönelik saldırılar ve ardından İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez misillemeleri uluslararası hukuk çerçevesinin dışında kalıyor. Bu misillemeler sadece askeri üslerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda havalimanları ve oteller gibi sivil hedefler de ateş altında." dedi.

Milyonlarca insanın İran'da ve çevresinde büyük korku ve belirsizlik içinde yaşadığını kaydeden Jetten bölgesel bir çatışmaya dikkati çekerek, "Bunun artık küresel sonuçları olduğunu görmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Saldırıların gerekliliğini sorguladı

Başbakan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran'ın bölgedeki faaliyetleri, nükleer ve füze programı sebebiyle "anlayış" gösterdiklerini ancak savaşın gerekliliğini sorguladığını vurguladı.

İran'ın söz konusu faaliyetlerini sonlandırmak için yapıldığı öne sürülen saldırılar için "Peki bu iyi mi? Soru şu: Bu saldırılar ne zaman başarıyla tamamlanacak?" sorularını yönelten Jetten, rejimin yönetim kadrolarının hedef alınmasının etkililiğini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu rejimden bıkmış milyonlarca İranlının sonuçta ülke için daha iyi bir gelecek umduğunu düşünüyorum. ve sadece hava saldırılarıyla böyle bir rejim değişikliğinin genellikle gerçekleşmediğini veya ülkede uzun bir istikrarsızlık döneminin olabileceğini biliyoruz."

Jetten, "Sonuçta hiç kimse ülkede birçok masum insanın kurbanı olduğu büyük bir şiddet tırmanışından memnun olmaz. Başlangıçta bu çatışmayla hiç ilgisi olmayan ülkeler de dahil edildi. Ama şu an başa çıkmamız gereken acı gerçek, yaklaşık bir haftadır karşılıklı birçok saldırının yaşanması. Gerçekten büyük miktarda füze ve drone atılıyor." dedi.

Jetten, bölge ülkeleriyle diyalog halinde olduklarını ve bu konuşmalarda diplomatik bir çözümün de bulunması gerektiğini vurgulamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Bu doğru bir seçim miydi?" sorusuna net yanıt vermedi"

Bir gazetecinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları için "Doğru bir seçim miydi?" sorusuna Jetten, "Bunun için Amerikalıların ve İsraillilerin bu saldırılarda hangi niyet ve hedeflere sahip olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu saldırı ne zaman sona erecek ve onlara göre başarılı olacak mı? Bunu da önümüzdeki dönemde bekleyip görmemiz gerekecek" yanıtını verdi.

Jetten, sorunun sadece jeopolitik bir mesele olmadığını aynı zamanda ticaret, enerji güvenliğiyle, enerji fiyatlarıyla da ilgili olduğuna işaret ederek, "Bunun aslında tüm dünya için sonuçları var. ve ancak tüm bu sonuçları tam olarak anlayabildiğiniz zaman bunun doğru bir seçim olup olmadığını söyleyebilirsiniz." diye konuştu.

Akdeniz'e savaş gemisi gönderilmesi

Jetten, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisine eşlik etmesi için Hollanda'dan Zr.Ms. Evertsen firkateynini göndermesini istediğini belirtti.

Jetten, "Fransa bu uçak gemisiyle İran'ın yakınındaki Avrupa ülkelerini korumaya katkıda bulunmak istiyor. Fransa; Hollanda, İtalya ve İspanya ile uçak gemilerini güvence altına alabilecek bir firkateyn göndermemizi istiyor." diyerek, Fransa'nın talebine ilişkin kesin kararı hafta sonu sonrasında vereceklerini söyledi.

Konuyla ilgili hafta içinde çıkan haberlerde her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu ve Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Hollanda Başbakanı'ndan Diplomasi Vurgusu

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:30
Hande Yener’e soruşturma İfadeye çağırıldı
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
