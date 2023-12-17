Hollanda, Bulgaristan\'ın Şengen Bölgesi\'ne dahil olmasını kabul etti

Hollanda, itirazını geri çekerek Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasını kabul etti.

NL Times'ın haberine göre, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Hollanda Meclisine (Tweede Kamer) 15 Aralık'ta yolladığı mektupta Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirdi.

Van der Burg, mektupta "Bulgaristan'ın sürdürülebilir yasa reformlarını yürürlüğe koyduğunu belirledik ve ülkenin Şengen Bölgesi'ne dahil olması için gerekli özelliklere sahip bulunduğunu saptadık. Bulgaristan, artık Şengen Bölgesi'ne dahil olabilir." ifadelerini kullandı.