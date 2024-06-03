Hollanda\'da Bisiklet, Her Yaş Grubunun Günlük Hayatının Parçası

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Hollanda'da vatandaşlar, çocuk yaşta tanıştıkları bisikleti, ömürlerinin sonuna kadar her alanda kullanıyor.

Bisiklet, en çok kullanıldığı ülke Hollanda'da 7'den 70'e her yaş grubunun günlük hayatının parçası durumunda bulunuyor.

Yapılan araştırmaya göre ülkede bisiklet, yüzde 42 eğlence, yüzde 16 işe, yüzde 13 okula ulaşım, yüzde 23 alışveriş için, yüzde 6 oranında da diğer amaçlarla kullanılıyor.

Bisiklet kullanımı için özel altyapıya sahip Hollanda'da, 37 bin kilometrelik bisiklet yolu bulunuyor. Ülkenin ova şeklindeki coğrafi yapısı bisiklet kullanıcılar için avantaj sayılıyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen 18 milyon nüfuslu ülkede, yaklaşık 24 milyon bisiklet bulunuyor. Ülkede aile başına ortalama 3 bisiklet düşüyor.

Ulaşımda bisiklet, sağlığa faydalı, ekonomik ve özellikle büyük şehirlerde trafik sorununa takılmayı önlediği için tercih ediliyor.

"Bisiklet sürmeyi 3 yaşımda öğrendim"

Bisiklet kullanıcısı Tas Pesch, AA muhabirine bisiklete binmenin özgürlük olduğunu belirterek, "Sanırım tüm Hollandalılar gibi bisiklet sürmeyi 3 yaşındayken üç tekerlekli bisikletle öğrendim." dedi.

Kendisi için bisikletin ulaşım aracı olmanın yanı sıra güzel yerler görmek, açık havada bulunmak ve egzersiz yapmak anlamına da geldiğini dile getiren Pesch, "Yani ben her zaman her şeyi bisikletle yaptım." diye konuştu.

Jelle de Vries de bisikletin şehir içinde güzel ve hızlı bir araç olduğunu kaydetti.

Bisikletin park yeri sorunu yaşatmadığına işaret eden Vries, "İstediğiniz yere park edebilirsiniz. Her zaman bisiklete çok alıştım. Bir de ara sıra doğaya çıkardığım spor bisikletim var ama bunu daha çok fonksiyonel bir bisiklet olarak görüyorum. Küçük bir köyden geliyorum. İnsanlar orada her zaman bisiklet kullanırdı." ifadelerini kullandı.

Yaşlanınca da bisiklet kullanmaya devam edeceğini söyleyen Vries, "Bence her yere kolayca, hızlı bir şekilde gidebilmek harika bir şey." dedi.

"15 kilometreye kadar bisiklet sürmek arabayla gitmekten daha iyidir"

Renske Biesta da çocuklarını sürekli bisiklet ile taşıdığını, bunun çocuklarını da mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarım doğduğundan beri onlarla beraber bisiklet sürüyorum. 15 kilometreye kadar bisiklet sürmek arabayla gitmekten daha iyidir." şeklinde konuştu.

Jan Beukers da, 60 yılı aşkındır bisiklet sürdüğünü kaydederek, "Bisiklet özgürlük, geniş alan ve kolaylık. Her yere gidiyorum. Sağlık için de iyi ama bence kolaylığı çok iyi. Ulaşımı kolay, park etmesi kolay, park ücreti yok ve akaryakıt almanız gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük bisiklet parkı"

Hollanda Bisikletçiler Birliğinin verilerine göre, Hollanda, dünya genelindeki 1 milyar bisikletin yüzde 2,3'üne sahip.

Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon yeni bisiklet satılıyor, halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor.

Paylaşımlı bisiklet uygulamasının aktif olduğu ülkede, 300'den fazla noktada yaklaşık 22 bin bisiklet bulunuyor.

Her yıl 500 bin bisikletin de çalındığı Hollanda'da, bu hırsızlığın yol açtığı zarar yıllık 600 milyon doları buluyor.

Ülkede ilk bisiklet yolu, 1885 yılında Utrecht'teki Maliebaan Sokağı'nda açıldı.

Hollanda'da halk, 1970'li yıllarda otomobillerin karıştığı trafik kazalarının artması üzerine bisiklet kullanımına yöneldi.

37 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu ülkede, bisikletle kişi başı yılda ortalama 1108 kilometre, ülke genelinde ise yılda yaklaşık 19 milyar kilometre yol kat ediliyor.

Kanalların, ağaçların ve duvarların kenarlarına da park edilen bisikletler, en fazla başkent Amsterdam, Utrecht ve Groningen kentlerinde kullanılıyor.

Ülkede tren istasyonlarının çevresi bisikletler için park yeri olarak ayrılırken, Utrecht Tren İstasyonu'nun yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesiyle "dünyanın en büyük bisiklet parkı" ünvanına sahip.