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Hollanda'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
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Hollanda'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Rotterdam'da yüzlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoy boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı ve korna çalındı. Polis güvenlik önlemleri alarak yolları trafiğe kapattı.

Hollanda\'da Filistin\'e Destek Konvoyu Düzenlendi
27.01.2024 - 19:59,
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, araç konvoyuyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Waalhaven otoparkında toplanan yüzlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Filistin bayrakları ile "Artık baskı yok, özgürlük zamanı" ve "Filistin'e özgürlük" yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, kentin merkezi noktaları ve Erasmus Köprüsü'nden geçti.

Güzergah boyunca Filistin'e destek sloganları atılan eylemde göstericiler, korna çalarak Gazze'deki katliama dikkati çekti.

Bazı göstericiler, Erasmus Köprüsü'ne büyük bir Filistin bayrağı astı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

Gösteriyi organize edenler, başladığı yerde son bulan konvoya yaklaşık 100 aracın katıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Rotterdam, Hollanda, Filistin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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