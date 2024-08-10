Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Eylemciler, Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. Göstericiler, İsrail'e desteğini açıklayan bazı şirketlerin önünden geçerken boykot çağrısı yaptı. Filistin bayrakları ve sloganlarla destek verilen yürüyüşte, soykırımın 300 günü aşıldığı ve saldırıların devam ettiği vurgulandı.

10.08.2024 16:52
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Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Janskerkhof Meydanı'nda buluştu.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu kent merkezinden yürüyerek Janskerkhof Meydanı'na döndü.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara şubelerinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, Yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Soykırım 300 günü aştı

Konuşmacılar, soykırımın 300 günü aştığını ve İsrail'in sivilleri ve okulları bombalamaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadıkları vahşeti anlatan mesajları göstericilere okudu.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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